Gefahr der Überfahrt

Viernheim.Mit einem Lese-Café bietet das katholische Sozialzentrum am Vogelpark ein besonderes Programm an. Dort sind nämlich nicht die Autoren der literarischen Werke zu Gast – die Lesung wird überwiegend von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund des Ladens mit Herz organisiert und durchgeführt. Zum Auftakt präsentierten sie das bebilderte Taschenbuch „Am Abend vor dem Meer“ von Khaled Hosseini. Vorgelesen wurde sowohl in Deutsch wie auch in Arabisch.

Johanna Monnheimer freute sich über die gut besuchte Vesperstube zur Kaffeezeit am Nachmittag und lobte die Initiatoren, die quasi aus den eigenen Reihen stammen. „Es waren interessante und spannende Treffen im Vorfeld, die auch viel zum gegenseitigen Verständnis beigetragen haben“, schilderte die Mitarbeiterin des Sozialzentrums ihre Erfahrungen bei der Organisation.

Berührende Geschichte

Bemerkenswert war der Auftritt der Vorleser: Der junge Cristian las die Geschichte in akzentfreiem Deutsch vor. Der heute Elfjährige ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen und geht mittlerweile auf die Viernheimer Albertus-Magnus-Schule. Nadia Merza stammt ebenfalls aus Syrien und hilft immer wieder im Laden mit Herz aus. Sie übersetzte die Zeilen ins Arabische.

„Am Abend vor dem Meer“ ist der Versuch, Millionen von Familien zu ehren, die durch Krieg auseinandergerissen und gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Khaled Hosseini, Autor der Bestseller „Drachenläufer“, „Traumsammler“ und „Tausend strahlende Sonnen“, gelingt es auf wenigen Seiten, die berührende Geschichte einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien zu erzählen.

Alan Kurdi ertrank am 2. September 2015 im Mittelmeer. Er war drei Jahre alt und stammte aus Syrien. Khaled Hosseini war selbst ein Flüchtlingsjunge, der fern von seiner Heimat Afghanistan aufwuchs. Diese Erfahrung von Trennung und Heimweh prägt die einzigartige emotionale Kraft seiner Bücher und wurde für ihn schriftstellerischer Antrieb wie gesellschaftspolitischer Auftrag. In „Am Abend vor dem Meer“ kommt beides zusammen: Die atmosphärisch dichte Erzählung, farbig illustriert von Dan Williams, schildert in einem Brief eines Vaters an seinen Sohn den Abschied von zu Hause und die Gefahr der Überfahrt auf der Flucht. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.07.2019