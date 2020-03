Gefahren lauern im Kreisverkehr

Viernheim.„Auf guten Wegen mit dem Rad zur Arbeit“ lautete der Titel einer Veranstaltung der Grünen. Es dauerte nicht lange, da hatten die Teilnehmer des Treffens ihre Wünsche zur „Verkehrswende in Viernheim“ notiert. „Wir wollen heute Ideen und Anregungen sammeln, und auch Lösungsvorschläge machen“, sagte Grünen-Vorsitzender Helmut Träger bei der Begrüßung der kleinen Runde im Bürgerhaus-Restaurant Galicia. In den kommenden Wochen will die Partei die Vorschläge auswerten und in die parlamentarische Arbeit einbringen.

Ganz oben auf der Liste stand der Wunsch der Teilnehmer, die Straßen und Wege in einen ordentlichen Zustand zu bringen, sodass sie besser befahrbar sind. Als Beispiel wurde einmal mehr die Saarlandstraße genannt, wo aus Sicht der Grünen Schlaglöcher und ausgebesserte Stellen gerade für Radfahrer eine große Gefahr darstellen. Auch teilweise oder ganz zugeparkte Radwege sorgen immer wieder für Unmut bei vielen Verkehrsteilnehmern.

Besonders gefährliche Stellen haben die Grünen ebenfalls ausgemacht. So sei der Bereich der Mannheimer Straße und der Umgehungsstraße West durch hohes Verkehrsaufkommen gerade für Fahrradfahrer unübersichtlich und eine Querung fast unmöglich. „Dort wäre ein Kreisverkehr mit einer eigenen Spur für die Radfahrer hilfreich“, hatten die Teilnehmer eine Lösung parat. Ähnliches gelte auch für andere Verkehrskreisel im Viernheimer Stadtgebiet, wo sich die Verkehrsteilnehmer sehr nahe kämen.

In vielen Straßen halten die Autofahrer aus Sicht der Grünen beim Vorbeifahren zudem einen zu geringen Abstand zu den Radfahrern. Hier wünscht sich der Ortsverband sogar noch mehr als die vorgegebene Distanz. An besonders engen Stellen wie in der Karl-Marx-Straße, zwischen Rathausstraße und Kurpfalzplatz, forderten die Versammlungsteilnehmer sogar ein Überholverbot. Am besten wäre aus ihrer Sicht eine räumliche und großzügige Trennung der unterschiedlichen Verkehrsmittel, sofern dies möglich sei.

Fehlende Abstellplätze

Nachholbedarf bestehe auch bei den Abstellplätzen für Zweiräder. Entweder seien sie gar nicht vorhanden, oder es gebe keine Möglichkeiten, die Fahrräder mit dem Schloss an einer geeigneten Vorrichtung zu fixieren. Zudem fehle meist auch eine Überdachung. „Die dort stehenden kaputten Räder sollten schneller entfernt werden“, forderte etwa ein Gesprächsteilnehmer.

Die Grünen legen auch großen Wert darauf, dass die Stadt Viernheim an den geplanten Radschnellweg zwischen Weinheim und Mannheim angebunden wird. Hier gelte es, die bestehenden Wege zu nutzen, auszubauen und für die Radfahrer gefahrenfrei zu gestalten. Angeregt wurde etwa, die stillgelegte Bahnstrecke in Richtung Bergstraße für Radfahrer und Fußgänger umzubauen. Zurzeit werde aber vom Gemeinderat Weinheim die Variante entlang der bestehenden OEG-Strecke favorisiert. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020