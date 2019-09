Gefühle richtig ausdrücken

Viernheim.Das Familienbildungswerk (FBW) bietet am Samstag, 14. September, von 9.30 bis 13 Uhr ein Kommunikationsseminar nach Marshall Rosenberg an. Sprechen ist die Quelle der meisten Missverständnisse, und doch wird überwiegend das Sprechen genutzt, um Gefühlen und Befindlichkeiten, Wünschen und Bedürfnissen Ausdruck zu geben. Die Teilnehmer lernen, wie eine neue Kommunikationskultur gepflegt wird und damit wirksamer sein kann. Nach einer kleinen theoretischen Einführung gibt es Gelegenheit, an konkreten Beispielsituationen Kommunikationsmuster zu üben. Bei Interesse besteht die Option, in Absprache mit den Teilnehmern weitere Übungsabende zu organisieren. Inge Bonfert leitet den Kurs. Die Kosten betragen 30 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.09.2019