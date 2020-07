Gegen das Virus – gegen Vereinsamung

Viernheim.Jürgen Hoock klopft auf Holz, denn bislang ist das Viernheimer Forum der Senioren gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Es gab keinen einzigen infizierten Bewohner. „Und das bleibt hoffentlich auch so“, sagt der Betriebsleiter. Seit Ende Juni gilt für die Einrichtung ein neues Schutzkonzept, das Hoock und sein Team erarbeitet haben.

Das Forum der Senioren hat seit der Ausbreitung des Virus in Deutschland Mitte März einige Phasen durchgemacht. Von der kompletten Schließung bis hin zur beschränkten Besuchserlaubnis für enge Angehörige Ende Mai. Sobald das Land Hessen Lockerungen beschließt, müssen die Verantwortlichen der Pflegeeinrichtung schauen, wie sie die Vorgaben im Detail umsetzen.

Die Ende Juni erlassene zweite Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus erlaubte Senioreneinrichtungen weitere Lockerungen und verpflichtete sie gleichzeitig, ein Konzept zu erarbeiten, das Besuche möglich macht und die Bewohner trotzdem in hohem Maße vor dem Virus schützt.

Drei Besuche pro Woche erlaubt

Das Schutzkonzept des Forums der Senioren, das seit wenigen Wochen gilt, erlaubt nun drei Besuche pro Bewohner und Woche. Und: Das müssen nicht die engsten Angehörigen, sondern können auch Freunde und Bekannte sein. Die Besuchszeiten sind gleich geblieben: Zwischen 15 und 17 Uhr dürfen Freunde und Verwandte die Einrichtung betreten. Spontane Besuche sind nicht möglich. Wer in das Forum der Senioren möchte, muss sich mindestens 24 Stunden vorher anmelden.

Palliativpatienten oder Bewohner, die im Bett liegen, dürfen auf ihren Zimmern besucht werden. Dafür müssen die Besucher die Hygieneregeln der Einrichtung einhalten. Das heißt: am Eingang Hände desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem wird bei jedem die Temperatur gemessen.

Bewohner, die gut zu Fuß sind und ihr Zimmer verlassen können, treffen sich mit ihren Gesprächspartnern in einer der vier Besucherboxen. Diese können vom Außenbereich aus direkt betreten werden. „Die Besucher müssen also nicht durch das ganze Haus laufen“, sagt Hoock.

Diese Gesprächszonen seien Anfang Juli noch rege genutzt worden, mittlerweile sei das Interesse aber abgeflacht. Hoock erklärt: „Besucher und Bewohner sitzen sich in diesen Bereichen mit Abstand gegenüber. Manche Senioren sind schwerhörig, da ist das Sprechen sehr anstrengend.“ Die Besucher der anderen Boxen könnten außerdem mithören, da sie nur durch Trennwände voneinander abgegrenzt sind.

Mittlerweile, so berichtet der Betriebsleiter, hätten sich die Treffen deshalb nach draußen verlagert. Die Bewohner, die gut zu Fuß sind, treffen sich mit ihren Besuchern vor der Tür und gehen dann zum Beispiel in die Innenstadt. Ob sie dabei ausreichend Abstand halten und ihren Mund-Nasen-Schutz tragen? „Das entzieht sich dann unserer Kontrolle“, sagt Hoock. Er und sein Team hätten nur in der Hand, was im Haus selbst geschieht.

Möglichst wenige Kontakte

Und dort versucht die Einrichtung, die Kontakte immer noch so weit wie möglich zu beschränken: „Die Wohngruppen bleiben nach wie vor unter sich“, sagt der Betriebsleiter. Die Anlieferung des Essens erfolge kontaktlos. Wer aus dem Krankenhaus komme, werde zwei Wochen lang auf seinem Zimmer isoliert. Auch Handwerker seien derzeit nicht im Haus unterwegs. Physiotherapeuten und Friseure dürften das Seniorenheim wieder betreten, allerdings nur den Gemeinschaftsraum. „Ausnahmen sind natürlich die bettlägerigen Bewohner, zu ihnen kommt der Physiotherapeut aufs Zimmer“, sagt Hoock. Auch Ärzte, Seelsorger, Rechtsanwälte und Angehörige Sterbender seien vom grundsätzlichem Betretungsverbot ausgenommen.

Für den Betriebsleiter und sein Team ist jede neue Situation in dieser Zeit ein Balanceakt. „Wir wollen einerseits die Bewohner vor Corona schützen, andererseits sollen sie nicht vereinsamen“, sagt Hoock. Zwischen diesen beiden Polen bewegten sich die einrichtungsinternen Regelungen derzeit.

Die Bewohner seien grundsätzlich sehr einsichtig, berichtet Pflegedienstleiterin Sandra Schnepf – auch wenn sie unter dem Besuchsverbot sehr gelitten hätten. Kommunikation sei in dieser Phase sehr wichtig, betont Betriebsleiter Jürgen Hoock. Mit den Besuchern, aber auch mit den Angehörigen.

