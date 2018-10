Gegen den Spitzenreiter

Viernheim.. Der Tabellenführer kommt: Die Handballer des TSV Amicitia Viernheim empfangen am heutigen Donnerstag, 18 Uhr, die SG Heidelsheim/Helmsheim in der Rudolf-Harbig-Halle.

Die SG steht nach sieben Siegen aus sieben Spielen an der Spitze der Badenliga. Im vorgezogenen Rückrundenspiel will der TSV Amicitia versuchen, für die Hinspielniederlage am zweiten Spieltag (21:27) Revanche zu nehmen. Gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter wird das aber nicht einfach.

Wenn sie dem Topfavoriten ein Bein stellen wollen, müssen sich die Viernheimer Spieler erheblich steigern. So etwas wie in den letzten Minuten bei der HSG St. Leon/Reilingen darf aber nicht noch einmal passieren. Bei der Begegnung am vergangenen Wochenende gab der TSV Amicitia fast seinen komfortablen Vorsprung ab und hätte somit seine ordentliche Mannschaftsleistung zunichte gemacht. Trainer Frank Herbert und Co-Trainer Mirco Ritter wollen an die Phasen anknüpfen, in denen die Mannschaft hervorragenden Handball gespielt hat.

Keine personellen Probleme mehr

Personell sieht es eigentlich gut aus bei den Viernheimern. Sebastian Knierim ist zwar verletzt, er wird voraussichtlich aber auch später nicht wieder zum Einsatz kommen. „Seine Zeit als Aushilfe ist vorbei“, bedankt sich Abteilungsleiter Ralf Schaal für die kurzfristige Unterstützung während der personellen Krise. Pal Megyeri ist wieder gesund und dürfte einsatzfähig sein, nur hinter dem Einsatz von Dominik Seib steht noch ein Fragezeichen. su

