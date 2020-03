Gegen die „Lohnlücke“

Viernheim.Frauen verdienen bei gleicher Leistung immer noch oft weniger als Männer. Auf diese sogenannte „Lohnlücke“ machte das Gleichstellungsbüro der Stadt in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Gewerkschaft der Polizei am „Equal Pay Day“ auf dem Wochenmarkt aufmerksam.

„Immer mehr Leute können mittlerweile mit dem Begriff ,Equal Pay Day‘ etwas anfangen“, freute sich die Viernheimer Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich über das Interesse der Passanten. In der Schulstraße wurden rote Stofftaschen mit dem Logo der Aktion und Bleistifte, an denen sich Kräutersamen befanden, kostenlos verteilt. Es gab auch reichlich Informationsmaterial, außerdem wurden Fragen beantwortet. In diesem Jahr lautete das Motto „Auf Augenhöhe verhandeln – wir sind bereit.“ Lauxen-Ulbrich erklärte: „Wir brauchen neue Verhandlungsmuster, die mehr Gerechtigkeit schaffen.“ JR

