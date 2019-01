Gegen hochklassige Gegner

Viernheim.Während der Handballweltmeisterschaft ruht in den deutschen Amateurligen weitgehend der Spielbetrieb. In der spielfreien Zeit bereitet sich der TSV Amicitia nicht nur im Training auf die Rückrunde vor, sondern nimmt auch an einem Handballturnier teil.

Am kommenden Sonntag sind die Viernheimer Herren beim BWT-Cup des TSV Birkenau am Start. Aufgrund des Teilnehmerfelds verspricht das Turnier eine hohe Qualität und eine gute Standortbestimmung für die Teams. Gleich zwei Mannschaften aus der Zweiten Liga sind am Start – der TV Großwallstadt und die SG Leutershausen. Aus der Dritten Liga nehmen der TV Germania Großsachsen, die SG Nußloch, die HG Oftersheim/Schwetzingen und die Rhein-Neckar-Löwen II aus Kronau/Östringen teil. Da bleibt den beiden Badenliga-Vertretern TSV Birkenau und TSV Amicitia Viernheim nur die Außenseiterrolle gegen so hochklassige Gegner.

Dennis Hoffmann wieder im Kader

Trotzdem bietet das Turnier eine gute Gelegenheit, Handball unter Wettkampfbedingungen zu spielen. Beim TSV Amicitia fehlen verletzungsbedingt nur Raul Lazaro Garcia und Leon Schaal. Torhüter Dennis Hoffmann wird nach überstandener Verletzung erstmals wieder im Kader stehen. Gespielt wird ab 10 Uhr in zwei Vorrundengruppen. Immer zwei Partien einer Gruppe finden zeitgleich in den beiden nebeneinander stehenden Hallen (Langenberghalle und Hermann-Sattler-Halle) statt. Der TSV Amicitia steigt um 10.50 Uhr gegen den TV Großwallstadt ins Turniergeschehen ein. Um 13.30 Uhr geht es gegen den TV Großsachsen weiter. Zum Abschluss wartet um 15.10 Uhr die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Nach der Gruppenphase folgen die Platzierungsspiele. Die beiden Zweitplatzierten tragen um 16.30 Uhr das Spiel um Platz drei aus. Im Anschluss (17.45 Uhr) folgt das Finale und die Siegerehrung des BWT-Cups. su

