Gegen LSV Ladenburg

Die Basketballer wollen auch im neuen Jahr Erfolge feiern. © su

Viernheim.Die BG Viernheim-Weinheim startet mit einem großen Heimspieltag ins neue Jahr. Am heutigen Samstag sind die Basketballer in der Weinheimer TSG-Halle aktiv. Höhepunkt ist der Neujahrsempfang um 17 Uhr, der eine Kids-Challenge für die Mini-Basketballer und andere Überraschungen bereithält. Um 18 Uhr wollen die Oberliga-Herren ihre Siegesserie fortsetzen und den Lokalrivalen LSV Ladenburg auf Distanz halten. Während die BG seit sechs Spielen ungeschlagen ist und mit Tabellenplatz vier den Anschluss an die Spitzenteams geschafft hat, müssen die Ladenburger mit nur drei Erfolgen in der Hinrunde den Blick eher nach unten richten.

Den Auftakt zum Heimspieltag machen um 9.45 Uhr und um 11.15 Uhr die beiden U12-Mannschaften, die auf KuSG Leimen und die SG Mannheim 2 treffen. Um 13 Uhr erwarten die Herren 3 den TV Eberbach. Die U18 spielt um 15 Uhr gegen den TSV Wieblingen. Nach den Oberliga-Herren geht um 20 Uhr die zweite Garnitur gegen den TV Sinsheim aufs Parkett. Auswärtsspiele stehen heute für die Oberligateams der U14-1 (um 10 Uhr bei der TG Sandhausen) und U16 (um 14 Uhr gegen die LeiKis in Heidelberg) auf dem Programm. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.01.2019