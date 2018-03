Gegensätzlicher Saisonverlauf

Anzeige

Viernheim.Die Deutsche Bowling Union hatte für die ersten und zweiten Bundesligen ihren letzten Spieltag der Saison auf dem Terminplan. So spielten die Damen und Herren der ersten Bundesliga in Berlin-Neuköln und die der zweiten Bundesliga Süd in Frankfurt-Eschersheim. Aus Viernheim waren mit der ersten Bundesliga die Damen von BC Royal und in der zweiten Bundesliga Süd die Herren von BC Team 89 Viernheim auf den Bahnen. Während die Herren des BC Teams 89 als Tabellenletzte in den letzten Spieltag gingen und sich seit dem dritten Spieltag in akuter Abstiegsgefahr befanden, kamen die BC Royal Damen ab dem dritten Spieltag richtig in Schwung und sicherten sich nach und nach die Punkte zum Klassenerhalt. So konnten die Damen um Martina Kolbenschlag den letzten Spieltag gelassen angehen.

Das Auftaktspiel bestritt das BC Royal Team gegen FTG Frankfurt und gewann mit 748:731 Pins. Im zweiten Spiel trafen sie auf BRSK Brandenburg und gingen mit 852:679 auch aus dieser Partie als Sieger hervor. Gegen die Lucky Strikers Regensburg kam es mit 739:7798 zur ersten Niederlage. Gegen BC Vest Recklinghausen stand das vierte Spiel des Tages bis zum letzten Wurf auf der Kippe, zuletzt stand BC Royal das Glück zur Seite und verhalf mit 763:762 zu einem denkbar knappen Sieg. Im vorletzten Spiel am Samstag trafen die Royal Damen auf BV 77 Frankfurt und bezogen mit 761:829 die zweite Niederlage. Als eine erneute Zitterpartie erwies sich das letzte Spiel des Tages, in dem BC Royal auf die Roma Bowlers Leipzig traf. Auch in dieser Begegnung stand die Glücksgöttin den Viernheimerinnen zur Seite, die mit 733:732 erneut mit nur einem Pin Vorsprung gewannen.

Im letzten Drittel des Spieltags standen noch die Begegnungen mit VFL Wolfsburg, Radschläger Düsseldorf und Kraftwerk Berlin an. Gegen VFL Wolfsburg kam es zu einer deutlichen 698:728-Niederlage, gegen die Radschläger gelang mit 602:775 der letzte Sieg dieser Saison, denn das letzte Spiel, gegen Kraftwerk Berlin, ging mit 770:799 erneut verloren. Mit den erzielten 7201 Pins und siebzehn Punkten aus Spielen und Bonus war BC Royal das viertbeste Team des Tages und mit dem vierten Tabellenplatz auch viertbeste Mannschaft der Saison.