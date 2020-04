Gegenseitige Anrufe

Viernheim.Die städtische Seniorenberatung hat eine Telefonkette für alleinstehende und einsame Menschen gestartet. Ziel ist es, den Teilnehmenden Sicherheit zu vermitteln und eine nachbarschaftliche, soziale Aufmerksamkeit herzustellen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Als weiterer Effekt werde soziale Isolation verhindert, denn im Laufe der Zeit könnten sich die Kontakte vertiefen, die sich im Laufe des Tages durch weitere ausgiebige Telefonate oder regelmäßige Treffen der Kettenmitglieder nach der Corona-Krise entwickeln.

Mit der Einrichtung der Telefonketten sollen „Gruppen von Menschen entstehen, die aufeinander aufpassen“, schreibt die städtische Seniorenberatung. So könne verhindert werden, dass jemand tagelang hilflos in seiner Wohnung ist. Jedoch sei das Angebot kein Ersatz für die sogenannten Haus-Notrufe. Die Telefonkette startet zu einer von der Gruppe festgelegten Zeit im täglichen Rhythmus. In einer festgelegten Reihenfolge rufen sich die Mitglieder nacheinander an. Wird die Kette unterbrochen, werden weitere Maßnahmen ergriffen. Anmeldung und weitere Infos bei der Seniorenberatung unter Telefon 06204/98 82 36 oder per E-Mail an seniorenberatung@viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.04.2020