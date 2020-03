Gegenseitige Hilfe in Krisenzeiten

VIERNHEIM.Die Stadtwerke Viernheim und die Stadtwerke Weinheim wollen die Energie- und Wasserversorgung stärken. Die benachbarten Unternehmen haben daher jetzt vertraglich vereinbart, sich gegenseitig in Krisenzeiten beizustehen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, soll dadurch die Versorgungssicherheit in Ausnahmesituationen zuverlässig gewährleistet sein. Die getroffene Vereinbarung ergänze das Sicherheitskonzept, mit dem die Stadtwerke sich für Krisensituationen wie die derzeitige Corona-Pandemie aufgestellt haben.

„Damit haben wir vertraglich fixiert, was bisher gängige Praxis zwischen den benachbarten Unternehmen war“, erklärte Ralph Franke, Geschäftsführer der Stadtwerke Viernheim. „In dieser momentan sehr dynamischen Lage ist es wichtig, gut gerüstet zu sein“, ergänzte Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. Nicht nur in Zeiten der Corona-Krise laute die Devise bei bei Personalengpässen oder einem Mangel an Materialien: „Das jeweils andere Stadtwerk hilft einfach und schnell“, so Krämer.

Besondere Verantwortung

Als Betreiber von Strom-, Gas-, Wärme- und Wassernetzen haben kommunale Stadtwerke eine besondere Verantwortung. Die Beistandsvereinbarung hat zum Ziel, die Versorgung im Gebiet des jeweiligen Unternehmens auch dann sicherzustellen, wenn die Leistungsfähigkeit eines Beistandspartners außergewöhnlich beeinträchtigt ist. Damit springen sich die beiden Stadtwerke künftig mit Material, Fahrzeugen, Werkzeug und Spezialgerät zur Seite und helfen sich auch bei Personalengpässen aus. „Was für das gute gesellschaftliche Miteinander im Privaten gilt, tun wir auch in der interkommunalen Zusammenarbeit: durch nachbarschaftliche Hilfeleistung auftretende Probleme für das Gemeinwohl möglichst abzufedern“, betonte Krämer abschließend. cao/red

