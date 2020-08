Gegenwind bremst Sprinter

Viernheim.Die Leichtathleten des TSV Amicitia sind in die „Late Season 2020“ gestartet. Beim 2. Sprint-Meeting der TSG Niefern hatten Susan Münchenbach und Maximilian Lindermann mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Dennoch gaben die gezeigten Leistungen erste Hinweise darauf, welche Zeiten die beiden Sportler laufen können.

Susan Münchenbach wollte die 100 Meter der Frauen als Auftakt für den später folgenden Weitsprung nutzen. In ihrem Vorlauf gelang ihr kein guter Start, die 27-Jährige lag während der ersten 50 Meter hinter der Konkurrenz zurück. Dann aber fand sie besser ins Rennen und qualifizierte sich als Laufbeste in 13,34 Sekunden für das Finale.

Dabei zeigte Münchenbach einen deutlich besseren Start und konnte von Beginn an mit der Konkurrenz mithalten. In 13,25 Sekunden überquerte sie als Dritte die Ziellinie. Der Gegenwind von fast drei Metern pro Sekunde machte sich jedoch in allen Zeiten bemerkbar. Die Siegerin Tabea Müller von der LG Region Karlsruhe blieb in 12,75 Sekunden eine halbe Sekunde über ihrer Bestleistung aus dem Vorjahr. Für Susan Münchenbach blieb die Erkenntnis, dass sie ohne den starken Wind wieder Zeiten unter 13 Sekunden laufen kann. Das hat sie seit 2016 nicht mehr geschafft.

Im anschließenden Weitsprung fand die Viernheimerin nicht in den Rhythmus und kam in keinem ihrer Versuche in eine gute Absprungposition. In ihrem besten Versuch sprang die Inhaberin des Viernheimer Stadtrekords 5,37 Meter weit. Ihr Ziel, erneut über 5,50 Meter zu springen, verpasste Susan Münchenbach durch die technischen Probleme klar.

Ebenfalls in Niefern-Öschelbronn an den Start ging Maximilian Lindermann. In den Vorläufen der Männer über 100 Meter verbesserte der ehemalige Fußballer seine Bestzeit auf 13,71 Sekunden und kam auf Rang 18. Auch er hatte bei seinem Lauf einen Gegenwind von mehr als zwei Metern pro Sekunde. Darüber hinaus schlichen sich in seine Sprinttechnik kleine Fehler ein.

Starke Leistung im Diskuswerfen

Über die doppelte Distanz zeigte Lindermann ein deutlich stabileres Rennen. Seinen persönlichen Rekord verbesserte er dadurch um über drei Zehntel auf 27,14 Sekunden. Mit dem siebten Platz war er durchaus zufrieden. Einige Tage zuvor war Rebecca Stuth beim 2. Corona-Sportfest in Walldorf gestartet. Im Diskuswurf der Frauen belegte sie dort Platz zwei. Erfreulich aus Sicht des TSV Amicitia war dabei, dass sie mit 37,41 Metern ihren weitesten Wurf seit 2014 zeigen konnte. Durch eine kurzfristige Zeitplanänderung überschnitt sich das Diskuswerfen mit dem anschließenden Kugelstoßen. Daher konnte Rebecca Stuth erst verspätet in den Wettkampf einsteigen und hatte Probleme mit der Umstellung der Technik. Im sechsten Versuch stieß sie die Kugel passable 10,75 Meter weit, was Rang drei bedeutete.

Trainer Roland Münchenbach erkannte bei den ersten Wettkämpfen noch kleine Schwierigkeiten seiner Sportler im technischen Bereich. Er sei jedoch zuversichtlich, in diesem Jahr noch einige Verbesserungen seiner Schützlinge zu sehen. cm

