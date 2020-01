Gegner aus der Bundesliga

Viernheim.Für die Fußballfrauen des TSV Amicitia geht es an diesem Wochenende in der Halle rund. Die Mannschaft versucht, sich für den 12. SAP-Frauen-Fußball-Cup sowie für das Endturnier der badischen Meisterschaft zu qualifizieren.

Das Qualifikationsturnier für den SAP-Frauen-Fußball-Cup findet am Freitagabend in Rauenberg statt. Das Vorturnier wird unter dem Titel Sodexo-Fußballcup ausgetragen. Der TSV Amicitia trifft in der Gruppe B auf den TSV Neckarau (18 Uhr), die U20 des 1. FFC Frankfurt (19.15 Uhr), den 1. FC Nürnberg (20.15 Uhr) und den 1. FFC Niederkirchen (22.25 Uhr). Die Gruppenbesten erreichen das Halbfinale, die Endspielteilnehmer und der Drittplatzierte sind dann beim SAP-Frauen-Fußball-Cup am Sonntag startberechtigt. Und da geht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld an den Start. Mit dabei sind gleich sechs Teams aus der ersten Frauen-Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim, SGS Essen, SC Sand, Bayer 04 Leverkusen, 1 FC Köln und 1. FFC Frankfurt. Dazu kommt der FC Zürich aus der Schweizer Nationalliga A sowie die drei Qualifikanten aus dem Sodexo-Cup. Spielbeginn des Hauptturniers ist um 11 Uhr, der Sieger soll um 17.25 Uhr ermittelt werden.

In Waghäusel versuchen die Fußballerinnen außerdem, sich am Samstag für die Endrunde der badischen Hallen-Futsal-Meisterschaft zu qualifizieren. In der Vorrundengruppe für Oberliga- und Verbandsliga-Mannschaften treffen die Viernheimerinnen auf den 1.FC Mühlhausen (16.42 Uhr), den Karlsruher SC (17.30 Uhr), den TSV Neckarau (18.18 Uhr), den Karlsruher SC 2 (19.06 Uhr), VfB Bretten (19.54 Uhr) und den SSV Waghäusel (20.30 Uhr). Die ersten Drei dieser Gruppe erreichen die Endrunde der badischen Futsal-Meisterschaft, die am 8. Februar in Ettlingen stattfindet. su

