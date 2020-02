Gegner deutlich überlegen

Viernheim.In der ersten Runde der hessischen Schulschach-Meisterschaften Ende November konnten die Denksportler der Alexander-von-Humboldt-Schule einen vorderen Platz belegen und sicherten sich somit das Weiterkommen in diesem Wettbewerb. Nun stand für die Wettkampfklasse 4 in Langen der nächste Durchgang an, bei dem der Viernheimer Nachwuchs allerdings die Überlegenheit der Gegner anerkennen musste und deshalb ausgeschieden ist.

Unter der Leitung von Schachtrainer Hakan Horata reisten die AvH-Schüler mit der Bahn zum Turnier in die Dreieichschule Langen, um sich dort der Konkurrenz zu stellen. Für Viernheim spielten Martin Buchholz (DWZ 1260), Mathias Buchholz (DWZ 1150), Nahim Erem und Luca Braun. DWZ ist die Abkürzung für Deutsche Wertungszahl, die im Schach über die jeweilige Spielstärke Auskunft gibt. Martin und Mathias Buchholz, die beide schon seit langer Zeit im Schachclub Viernheim aktiv sind, haben sich ihre Wertungszahl bei diversen Turnieren erspielt.

Jeder Spieler hatte 30 Minuten Bedenkzeit pro Partie, die beiden besten Mannschaften qualifizierten sich schließlich für die nächste Runde. Nach einer kurzer Ansprache an die Teilnehmer begannen die Wettbewerbe. Die Humboldtschüler trafen auf das Gymnasium Gernsheim, das Schuldorf Bergstraße und die Dreieichschule Langen.

„Die anderen Mannschaften waren viel stärker als wir, letztendlich konnten nur Luca Braun gegen das Gymnasium Gernsheim und Mathias Buchholz gegen die Dreieichschule Langen punkten“, erklärte Horata. Martin Buchholz hätte auch ein Spiel gewinnen können, er habe allerdings eine Doppelbedrohung mit Matt übersehen und musste sich deshalb seiner Gegnerin geschlagen geben.

In der Abschlusstabelle landeten die Viernheimer mit nur zwei Brettpunkten und ohne Mannschaftpunkte auf dem letzten Platz. Für die nächste Runde haben sich das Gymnasium Gernsheim mit fünf Mannschaftspunkten (acht Brettpunkte) und das Schuldorf Bergstraße mit ebenfalls acht Brettpunkten, aber nur vier Mannschaftpunkten, qualifiziert. „Die Kinder hatten dennoch viel Spaß und wollen nächstes Jahr wieder angreifen“, hatte Übungsleiter Hakan Horata während des Turniers festgestellt. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020