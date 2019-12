Gegnerinnen nutzen technische Fehler aus

Viernheim.Die Handballerinnen des TSV Amicitia mussten eine knappe Niederlage beim Tabellenführer einstecken. Mit 26:28 unterlagen sie bei der SG Nußloch. Die Viernheimer Damen hatten sich vorgenommen, den Spitzenreiter zu ärgern und mit einer geschlossenen Teamleistung um die Punkte zu kämpfen.

Nach knapp zwei Minuten gelang den Nusslocher Damen der Führungstreffer. In der Folge behaupteten die Nußlocher zwar die Führung, konnten sich aber nicht weiter als auf drei Tore absetzen. Die Viernheimerinnen kassierten aber schon in der ersten Hälfte einige Zeitstrafen, und Nußloch nutzte jede Gelegenheit, zum Torerfolg. Weil die „Nussis“ auch viele Konter und schnelle Anspiele ummünzen konnten, stand es in der 25. Minute 14:6 für sie. Der TSV Amicitia kämpfte sich zwar zurück, konnte jedoch bis zur Halbzeit nur zwei Tore aufholen zum 15:9-Zwischenstand. Die zweite Hälfte startete mit dem Treffer für Viernheim durch Sophia Niesel und einen vergebenen Strafwurf der Nußlocherinnen.

Auch durch den Rückhalt der starken Torfrauen Reinhard und Haas war der TSV Amicitia bestärkt, weiterzukämpfen. Lisa Stein schaffte in der 43. Minute den Ausgleich zum 19:19, dem Tamara Mohr sogar den Führungstreffer zum 20:19 folgen ließ. Die Gastgeberinnen nahmen die Auszeit, besannen sich wieder auf ihr Spiel und konnten den Stand zum 23:20 drehen. Bei der Truppe von Steffi Dietrich mangelte es dann an Konzentration, die Spielerinnen leisteten sich zu viele technische Fehler, die die Nußlocher Damen ausnutzten. Die SG konnte so den Abstand auf fünf Tore ausbauen (28:23). Viernheim bäumte sich noch einmal auf und verkürzte durch Fischer und Mohr auf 28:26. Für mehr reichte es aber nicht, die SG behauptete den Abstand bis zum Schlusspfiff. Ein weiterer Wermutstropfen war die Verletzung von Franziska Mandel, die das Spiel abbrechen musste.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Katharina Haas: Vivienne König (2), Elisa Leusmann (2), Anna Zahn, Franziska Mandel, Julia Fischer (5), Lisa Stein (7/2), Lea Schmitt (1), Sophia Niesel (2), Lena Schaal, Beatrice Leuthner (1), Tamara Mohr (6). su

