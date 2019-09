Gehege mit Rheinsand befüllt

Mit Schubkarren bringen die Helfer den Sand in den Vogelpark. © Usler

Viernheim.Die Helfer fahren gerade mit den ersten Schubkarren voller Sand in den Vogelpark, als Michael Meister vorbei kommt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete schaut sich einige der Projekte des 14. Viernheimer Freiwilligentags genauer an und besucht zunächst den Viernheimer Vogelpark. Von Beginn an ist der Verein beim Freiwilligentag dabei und nutzt ihn vor allem dazu, die Gehege winterfest zu machen. Seit mehreren Jahren helfen dabei die Mitglieder des Badminton-Clubs, eine gelungene und andauernde Kooperation der beiden Vereine.

Diesmal fahren die Helfer schubkarrenweise den Rheinsand durch den Park, um ihn in den Gehegen auszustreuen. Außerdem werden sämtliche Gehwege geharkt und die Gräser zurückgeschnitten. Andere Sträucher werden wiederum gepflanzt: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzt Pflanzen in das Arboretum, damit man dort einen Überblick über die heimischen Arten bekommt.

Neue Volieren entstehen

Der Verein Vogelpark realisiert am Freiwilligentag auch noch ein anderes Projekt: Das Winterhaus bekommt neue Volieren. „Die alten Gehege waren noch aus Holz“, berichtet Vorsitzender Dirk Faltermann. Diese wurden im Vorfeld schon demontiert, danach die Wände und die Wasserbecken gestrichen. Jetzt werden die neuen Alugitter eingesetzt – zwar von einer Fachfirma, aber mit viel freiwilliger Unterstützung. su

