Geladener Akku ermöglicht wichtige Telefonate

Viernheim.Kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung und ihrer Entlassung in die Selbstständigkeit nahmen die Jugendlichen des Berufsbildungszentrums von Silly an einer außergewöhnlichen Fortbildung teil. Die Auszubildenden lernten bei einem mehrtägigen Kurs, so genannte „Solar-Home-Systeme“ zusammenzubauen. Initiiert wurde das Projekt im Rahmen der Klimapartnerschaft zwischen Viernheim und Silly vom Brundtlandbüro sowie dem Partnerschaftsverein Focus.

Robert Ouédraogo, Lehrer in Tikaré, bildet seit einigen Jahren nebenberuflich junge Menschen in der Herstellung von kleinen Solaranlagen aus. In einem vorgeschalteten Theorieblock lernen die Teilnehmer die Funktionen der einzelnen Bestandteile kennen: Solarmodul, Solarregler und Batterie, verbunden durch Kabel und Installationsmaterial. Die Teile sind laut Focus alle auf den überregionalen Märkten in Burkina Faso erhältlich. Im Praxisteil machten sich die Jugendlichen mit großem Engagement an die Arbeit und waren schon bald begeistert von ihrem ganz persönlichen „Solar-Home-System“. „Die kostengünstige Bereitstellung elektrischer Energie ist ein wesentlicher Baustein zur Entwicklung der Region“, erklärt Judith Lipp, stellvertretende Vorsitzende des Afrikavereins. „Der Einsatz von Solarstationen reduziert die Verwendung von Batterien, ermöglicht den Einsatz von Radiogeräten und einfachen Speicherlampen. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung spielen Handys eine wichtige Rolle .“ Wie Lipp berichtet, passiert es immer wieder, dass die Einwohner abgelegener Dörfer zwei bis drei Stunden bis zu den Verkaufsständen in der zentralen Ortschaft Silly fahren müssen, um dann dort zu erfahren, dass der gewünschte Gegenstand erst in ein paar Wochen wieder verfügbar ist. Ein kurzer Anruf per Handy könne nun lange Anfahrtswege, Zeit und Treibstoff für die Mopeds einsparen. Inzwischen seien auch Geldüberweisungen per Handy problemlos und zeitnah möglich.

Im Berufsbildungszentrum von Silly liegt das Hauptaugenmerk der Ausbildung auf den Bereichen effektive Landwirtschaft und Viehhaltung beziehungsweise Weiterverarbeitung und Konservierung von Lebensmitteln. In Zukunft sollen laut Focus darüber hinaus verstärkt Lernmodule mit technischen Schwerpunkten angeboten werden. Entwickelt wurden die Kurse zum Bau von Solarstationen von mehreren deutschen Partnerschaftsvereinen unter der Federführung des Vereins Tikaré in Uelzen. red

