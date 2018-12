Geld für Glocken

viernheim.Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, seit mittlerweile elf Jahren gibt es zur Weihnachtszeit auch eine Spende der Stadtwerke Viernheim für den Förderverein St. Aposteln. Damit bedankt sich der Energieversorger für die Unterstützung der Kirchenorganisation, die an ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt traditionell die Geschenke der Stadtwerke an die V-Card-Kunden verteilt.

In diesem Jahr hatten die Stadtwerke Stabfeuerzeuge mit Werbeaufdruck angeschafft, um ihren Kunden für die Treue zu danken. Ausgegeben wurden die kleinen Aufmerksamkeiten gegen die Vorlage eines Coupons, der zusammen mit der neuen V-Card für 2019 verschickt worden war. Vera Milus, Vertriebsleiterin der Stadtwerke Viernheim, übergab die 500-Euro-Spende der Stadtwerke Viernheim an Jürgen Gutperle, Vorsitzender des Fördervereins St. Aposteln. „Wir werden das Geld diesmal für die technische Sanierung von zwei Glocken der Apostelkirche ausgeben. Dort muss die Steuerung erneuert werden, was insgesamt knapp 4000 Euro kostet“, verriet Gutperle wo die Spende eingesetzt wird. JR

