Geld für Sprach-Kita

Viernheim.Das Kinderdörfel der Arbeiterwohlfahrt ist in das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ aufgenommen worden und erhält eine Förderung von 50 000 Euro. Darauf macht die Bundesjustizministerin und Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Mit Beginn des Jahres wurde die dritte Förderwelle des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ für den Zeitraum bis 2022 gestartet. Sie freue sich, dass das Kinderdörfel vom Bundesfamilienministerium in Abstimmung mit den Ländern ausgewählt wurde, sagt Christine Lambrecht.

Gefördert werde jeweils eine halbe Stelle einer zusätzlichen Fachkraft, die das Team der Kindertagesstätte darin unterstütze, „die Handlungskompetenzen in Bezug auf die Programmschwerpunkte fortlaufend weiterzuentwickeln“. Das Programm richte sich hauptsächlich an Tageseinrichtungen, die von Kindern mit besonderem sprachlichen Förderbedarf besucht werden, so die Justizministerin. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.01.2021