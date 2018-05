Anzeige

Viernheim.Unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Mittwoch einen Geldautomaten im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim gesprengt und mehrere Geldkassetten erbeutet. Anwohner meldeten gegen 2.10 Uhr einen lauten Knall, teilte die Polizei mit. Nach der Sprengung sollen drei bis vier Männer in einen tiefer gelegten schwarzen Wagen eingestiegen und davon gefahren sein. Die Höhe der Beute stand zunächst nicht fest.

Die Explosion wurde laut Polizei vermutlich mittels Einleiten von Gas ausgelöst und beschädigte bei mehreren umliegenden Geschäften die Schaufensterscheiben. Auch die Deckenverkleidung über dem Geldautomaten wurde teilweise zerstört. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief zunächst erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, sich unter 06252/7060 zu melden.