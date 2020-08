Gelenkschonende Bewegung im Wasser

Viernheim.Der Tierschutzverein Viernheim und Umgebung treibt die Modernisierung des Tierheims weiter voran. Nach der Geländeerweiterung, dem Ausbau der Hundezwinger und dem Bau einer Unterkunft wurden nun eine neue Waschmaschine und ein Unterwasserlaufband angeschafft. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel einer Bank sowie eine Online-Auktion hoffen die Verantwortlichen auf zusätzliche Einnahmen. Darüber hinaus wird auch das Kerngeschäft – die Aufnahme, Pflege und Vermittlung von Tieren – mit großem Engagement weiterverfolgt.

„Trotz Corona hat sich viel getan, und für uns gingen durch die Großzügigkeit mehrerer Tierfreunde auch einige Wünsche in Erfüllung“, sagte Tierheimleiterin Nicole Dalesio bei einem Pressegespräch. Stolz präsentierte sie die professionelle 10 000 Euro teure Waschmaschine, die sich im Bereich der früheren Toilettenanlage befindet. „Wir hatten zuvor drei normale Waschmaschinen, die quasi in Dauerbetrieb liefen. Kleine Spenden erbrachten 3000 Euro, den großen Rest steuerte eine ältere Dame aus Düsseldorf bei. Sie hat uns damit schließlich die Anschaffung ermöglicht.“

Einer „guten Fee“ sei es auch zu verdanken, dass es im Viernheimer Tierheim jetzt ein Unterwasserlaufband für Rehabilitationsmaßnahmen mit Hunden gibt. „Dadurch können die Tiere mit Gebrechen oder nach Operationen schneller wieder in die Freiläufe gelassen oder den Gassigehern anvertraut werden. Hierfür mussten fast 30 000 Euro aufgewendet werden“, berichtete Pia Reuter, Vorsitzende des Tierschutzvereins, von der großzügigen Spende einer Frau, die nicht namentlich erwähnt werden möchte.

Veranstaltungen fallen aus

Nachdem das Benefizkonzert Wuzzdog abgesagt werden musste und auch die Flohmärkte als Einnahmequelle wegfallen, wurde auf Facebook eine Auktionsgruppe gegründet, die mittlerweile fast 3000 Mitglieder hat. Sämtliche Erlöse werden dem Tierschutzverein zur Verfügung gestellt. „Das hat sich innerhalb kürzester Zeit sensationell entwickelt. Hier werden alle möglichen Dinge aus dem Keller oder vom Speicher angeboten, die zu schade zum Wegwerfen sind“, erklärte Dalesio, die sich über die zusätzliche Einnahmequelle freut. Schließlich sind pro Jahr allein 60 000 Euro für Tierarztrechnungen und 15 000 Euro für Futter aufzubringen. „Wir werden für einen jungen Helfer auch eine Ausbildungsstelle anbieten, das macht in drei Jahren weitere 40 000 Euro“, rechnete die Tierheimleiterin vor.

Derzeit nimmt der Tierschutzverein mit guten Erfolgsaussichten an der Online-Abstimmung „Vereint für Deinen Verein!“ der Sparda-Bank Hessen teil. Dabei winken 3000 Euro für die Vereinskasse. Sollte das Geld tatsächlich fließen, wird es für die Einrichtung eines Behandlungsraums genutzt. Bis 26. August können Interessenten noch auf sparda-vereint.de abstimmen. Nach der coronabedingten Pause vermittelt das Tierheim auch wieder Hunde, derzeit kommen 30 Tiere dafür in Frage. „Wir nehmen die neuen Besitzer im Vorfeld ganz genau unter die Lupe, schließlich sollen die Tiere in gute Hände kommen“, betonte Dalesio. Als Beispiel für die Vierbeiner, die ein neues Zuhause suchen, nannte sie den Pekinesen-Mischling N’wayitela. Die vierjährige Hündin ist 37 Zentimeter groß, kastriert und als Familienhund geeignet. „Die Hündin ist ein cleveres, pfiffiges Mädel. Sie ist zwar klein, kann aber locker mit den größeren Hunden, mit denen sie tagsüber im Auslauf ist, mithalten“, berichtete Dalesio. N’wayitela sei Menschen und Hunden gegenüber aufgeschlossen und neugierig.

Im neu errichteten Mehrzweckgebäude des Tierheims wurden bereits Schulungen abgehalten. Am Samstag, 15. August, 17 Uhr, findet dort die ordentliche Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins statt, die wegen der Corona-Krise verschoben werden musste. Neuwahlen stehen in diesem Jahr zwar nicht auf der Tagesordnung, dafür wird der Vorstand über seine vielfältigen Aktivitäten berichten.

