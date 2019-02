Gelungener Start in die Saison

Viernheim.Seit vielen Jahren ist es der erste Termin im Wettkampfkalender der Viernheimer Triathleten: die „Swim & Run“-Veranstaltung in Darmstadt. Etliche Sportler des TSV Amicitia waren am Start, neben den Athletinnen der Bundesliga-Mannschaft konnte insbesondere die Jugend durch sehr gute Leistungen im stark besetzten Teilnehmerfeld auf sich aufmerksam machen.

Je nach Altersklasse besteht der Wettkampf aus einer Schwimmstrecke im Darmstädter Nordbad, das durch eine Tragluftkonstruktion zum Hallenbad umfunktioniert ist. Nach einer Pause wird das Laufen im Verfolgungsformat auf einem Rundkurs im Bürgerpark ausgetragen. Bei den Senioren vertrat Thomas Stork die Farben des TSV Amicitia. In der nächsten Startgruppe nahm Eva Elster, die seit diesem Jahr zum Bundesliga-Team des Vereins gehört, das Rennen auf und belegte Platz vier bei den Damen.

Im Wettkampf der Männer konnte Julius Ott mit einem guten siebten Platz aufwarten. Mit der Schwimmleistung nicht ganz zufrieden, zeigte er auf der Laufstrecke, warum er zu den Top-Startern in der Regionalliga-Mannschaft der Herren zählt.

Nach den Erwachsenen starteten die Junioren zeitgleich mit der Jugend A. Zusammen auf einer Bahn absolvierten Emma Graf und Nina Heidemann die 500 Meter lange Schwimmstrecke in 6:44 Minuten. Ninas jüngere Schwester Kim schlug fünf Sekunden später an. Auf der Laufstrecke setzte sich Emma ab und gewann das Rennen der Juniorinnen vor Nina. Kim lief auf Platz drei in der Jugend A. Den einzigen Sieg des Tages konnte Moritz Göttler in der männlichen Jugend B erreichen. Den Vorsprung vom Schwimmen verteidigte der 14-jährige Nachwuchsathlet bis ins Ziel und konnte auch auf der Laufstrecke mit der schnellsten Zeit über 2,25 Kilometer überzeugen.

Stark im Schwimmen

Ein ebenfalls hervorragendes Rennen lieferte Raja Neumann in der weiblichen Jugend B ab. Nach starkem Schwimmen musste sie beim Laufen nur eine Konkurrentin ziehen lassen und landete auf Platz zwei. Mit sehr guten Ergebnissen finishten Emil Glos und Robin Görlach bei den Jungs und Maya Heidemann bei den Mädchen. Die Schüler A hatten auch die Disziplinen 400 Meter Schwimmen und 2,25 Kilometer Laufen zu bewältigen. Corvin Münch zeigte eine beeindruckende Schwimmleistung und verbesserte seine Schwimmbestzeit um 50 Sekunden. Am Ende stand für ihn Rang zwölf. Bei den Mädchen steuerten Caera Campbell (Platz 9), Hermine Glos (Platz 13) und Theresa Stößer (Platz 17) weitere gute Platzierungen bei.

Die meisten Viernheimer starteten im Rennen der Schüler B. Für einige war es der erste Wettkampf mit den längeren Distanzen 200 Meter Schwimmen und einem Kilometer Laufen. Bei den Jungs finishten erfolgreich Paul Birkenbihl, Kallum Campbell, Julius Zengi, Marlon Münch, Enno Müller, Nick Jeckstadt und Leo Grubert. Tabea Bannert und Amelie Schmitt hielten die Fahnen bei den Mädchen hoch. Im letzten Wettkampf des Tages starteten die Schüler C, die zum Großteil erstmals an einem solchen Wettkampf teilnahmen. Die erfahrenen Tim Gutfrucht und Phil Petri belegten die Plätze sechs und sieben, es folgte Frederik Birkenbihl auf Rang 19. Die drei Finisherinnen Lia Gerhardt, Melanie Schott und Emilia Schmitt hatten vor allem eins – viel Spaß.

