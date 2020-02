Gemeinde setzt auf „Kita in der Kirche“

Viernheim.Ende vergangenen Jahres gab es bereits erste Überlegungen, in der Marienkirche eine Kindertagesstätte einzurichten. Nun wird das Vorhaben konkreter. Die Katholische Kirche informierte die Gläubigen im Sonntagsgottesdienst in St. Michael darüber, dass sie der Stadt das Kirchengebäude für die Nutzung als Kita angeboten habe. Dem Ansinnen des Unternehmers Werner Gutperle, das Gotteshaus zu kaufen und daraus ein Meditationszentrum zu machen (wir berichteten), erteilte die Pfarrgruppe eine Absage.

Großen Wert legen die Verantwortlichen von Pfarrgemeinderat und Pfarrverwaltungsrat darauf, dass die Marienkirche bei einer Umnutzung nicht abgerissen oder umgebaut, sondern die Kita als „Haus im Haus“ in den hinteren Teil der Kirche integriert werde. Der Altar- und Chorraum und ein Teil des Kirchenschiffs sollen als sakraler Raum erhalten bleiben.

Pfarrer Ronald Givens erklärte im Gottesdienst, anstelle der Predigt, die Pfarrei Johannes XXIII. habe schon vor längerer Zeit festgestellt, dass eine Kirche für die Gemeinde ausreiche. „Wir haben Überlegungen angestrengt, wie das in Zukunft aussehen kann, ob es uns möglich ist, zwei Kirchen zu erhalten und zu unterhalten“, sagte der Pfarrer. Die Marienkirche müsse eigentlich dringend renoviert werden, nach Meinung des Bistums sei aber noch keine grundlegende Sanierung notwendig. Über einen Zeitungsartikel sei die Gemeinde auf das Modell einer „Kinderkirche“ gestoßen – die Kombilösung aus Kirche und Kindergarten.

Roland Träger entwickelte aus dieser Idee anschließend eine Machbarkeitsstudie. Die Pläne stellte der Architekt nun den Gottesdienstbesuchern vor: Der Altarraum und der vordere Teil des Kirchenraums blieben demnach als sakraler Raum für Gottesdienste erhalten. In die zweite Hälfte soll ein doppelgeschossiger Kita-Bereich eingebaut werden. In beiden Etagen sind zwei Gruppenräume, ein Schlafraum sowie sanitäre Anlagen vorgesehen. Dazu kämen Mehrzweckraum, Bistro, Küche sowie Verwaltungs- und Personalräume. Die Empore mit der Orgel soll Träger zufolge in den vorderen Teil der Kirche versetzt werden.

Positive Rückmeldungen

Diese Pläne für eine Teilumwandlung hat die Pfarrgruppe laut Givens bei Stadt, Bistum und Kreis eingereicht. Von allen Entscheidungsträgern habe es ein grundsätzliches Okay für die Machbarkeit des Umbaus gegeben. „Diese Planung wurde vor zwei Wochen den Pfarrgemeinderäten vorgestellt. In der Sitzung wurde angeregt, emotional und intensiv diskutiert, aber noch keine Entscheidung getroffen“, sagte Ursula Scheidel gegenüber dem „Südhessen Morgen“. Bei einem weiteren Treffen in der vergangenen Woche hätten sich Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat dann mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Kombilösung „Kita in der Kirche“ zu unterstützen. „Daraufhin haben wir als Katholische Kirche der Stadt Viernheim diese Option angeboten“, sagte Pfarrer Givens. Laut Bürgermeister Matthias Baaß prüft die Stadtverwaltung nun das Angebot der Gemeinde und vergleicht es mit dem alternativen Standort für einen Neubau im Bereich des Heinrich-Lanz-Rings. Die Machbarkeitsstudie sieht Baaß als einen interessanten Vorschlag. „Die Nutzung passt, die katholische Kirche hat große Erfahrung in der Führung von Kindertagesstätten. Es wäre eine für ein Kirchengebäude sehr verträgliche Nutzung.“

Nach Angaben der Pfarrgruppe käme die Stadt für die Kosten rund um die Kindertagesstätte auf. Die finanziellen Aufwendungen, die mit dem Umsetzen der Orgel sowie Decken- und Wandsanierung verbunden wären, müsste von Bistum und Pfarrei getragen werden. Sollten sich die Stadtverordneten gegen die vorgeschlagene Kita in der Marienkirche aussprechen, muss die Gemeinde neu planen. „Wir drehen den Schlüssel um, dann wird das eine leerstehende Kirche sein“, schilderte Pfarrer Givens ein mögliches Szenario. Denn der Kirche fehlten schlichtweg die Mittel, um das Gotteshaus grundlegend zu sanieren und auch noch zu betreiben.“

Die Diskussion um die künftige Nutzung der Marienkirche findet Givens grundsätzlich gut: „Die Menschen machen sich Gedanken.“ Man dürfe nicht jede Veränderung ablehnen, allerdings sei auch nicht jede Idee praktisch umsetzbar. Zu der Überlegung Werner Gutperles, die Marienkirche zu erwerben, sagte Givens mit Hinweis auf geltendes Kirchenrecht: „Es ist schlichtweg nicht erlaubt, Kirchen zu verkaufen.“

