Anzeige

Viernheim.Schaf oder Scharf – nur ein Buchstabe mehr und doch ein großer Unterschied. Und zwar dann, wenn man am Herd steht und sich über das Fleisch unterhält. Sprache ist der Schlüssel zur Integration, lautet eine These der Aktion „Ich bin ein Viernheimer“, und für die Akteure der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ist das gemeinsame Kocherlebnis dafür ein entscheidender Türöffner. Dazu haben sie kürzlich Flüchtlinge und Einheimische zum gemeinsamen Kochen eingeladen. Das interkulturelle Koch- und Genusserlebnis begeisterte tatsächlich die Akteure. Die fertigen Gerichte – aus der deutschen, der eritreischen und der iranischen Küche – wurden mit dem Handy noch fotografiert, bevor die Teller mit den verschiedenen Speisen gefüllt wurden. „Mein Zwiebelmesser ist doch auch scharf, oder?“ ergänzte eine Migrantin diese weitere Wortbedeutung.

Selbst geschabte Spätzle waren eine weitere Herausforderung für die Akteure am Herd. Denn die beiden Köche vom Viernheimer „Schlemmernest“ hatten spontan zugesagt und sogar die Zutaten für ihr Gericht auf eigene Kosten beigesteuert. Sie erklärten nicht nur die Vorteile des speziell abgeschrägten Spätzlebretts, sondern verrieten auch die Kniffe dazu. Und so wurde der Reihe nach die Technik ausprobiert. „Berberitzen – ein ganz interessantes Geschmackserlebnis, und die Farbe für den Reis ist ebenso toll“, war Küchenchef Stefan Bürner von einem Detail des persischen Zereshk polo ba Morgh (Hühnchen mit Reis) begeistert, und sein Kochkollege Zengi plante schon, wie man auch den Safranreis in die eigenen Rezeptpalette integrieren kann. Zengi ist 1973 selbst mit der Familie aus dem Libanon hierher gekommen – für ihn war es daher selbstverständlich, dass er sich für dieses Integrationsprojekt engagiert.

Pfarrer Markus Eichler zählte zu den Helfern, die für das Injera die Zwiebeln klein schnitt. Und er staunte, denn so etwa 17 Knoblauchzehen kamen in den Topf. Ein Grund dafür, dass beim ersten Probieren der Begriff „scharf“ gefallen ist. Diese landestypischen Gerichte werden gerne auch für Gäste gekocht – schließlich muss man für die Zubereitung mehr Zeit investieren. Auch das traditionelle gesäuerte Fladenbrot Injera aus Eritrea gab es dazu. Die Frauen hatten es zu Hause gebacken und erzählten, dass es als Speise und Teller zugleich genutzt wird und in ihren Familien tagtäglich zum Mittag- und Abendessen gereicht wird: Gefüllt mit Gemüse oder Fleisch, und Kindern schmeckt auch die süße Variante mit Nusscreme.