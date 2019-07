Gemeinsam gegen Krebs

Viernheim.Aktive der IGL-Laufgruppe Viernheim haben an dem bundesweit bekannten Heidelberger NCT-Lauf teilgenommen. Die Startgelder gehen als Spende an das „Nationale Centrum für Tumorerkrankungen“, um damit eine Unterstützung an der Krebsforschung zu leisten. Insgesamt kamen rund 180 000 Euro zusammen.

Der Benefizlauf fand im Neuenheimer Feld statt. 5579 Sportler beteiligten sich daran und setzten gemeinsam ein Zeichen für die Gesundheit – darunter auch Ursel Huk, Annelie Bräutigam, Heide Robertson, Barbara und Günther Nolte von der IGL.

Während Ursel Huk drei Runden absolvierte und so eine Distanz über fünf Kilometer bewältigte, wagten sich ihre Teamkameraden auf die zehn Kilometer lange Strecke. Vor allem Annelie Bräutigam und Heide Robertson konnten sich mit guten Zeiten in ihren Altersklassen einen vorderen Platz sichern. H.T.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019