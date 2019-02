Gemeinsam gegen Rassismus

Viernheim.Vor dem Hintergrund der Europawahlen am 26. Mai stehen die Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 11. bis zum 24. März unter dem Motto „Europa wählt Menschenwürde“. Ziel ist es nach Angaben der Organisatoren insbesondere, den nationalistischen, rassistischen und autoritären Angriffen von Rechtsaußen ein Europa der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte entgegenzustellen. Die Botschafterin 2019 ist Muhterem Aras (Bündnis 90/Grüne), amtierende Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg.

Vertreter des Lenkungskreises „Integration“ der Stadt Viernheim rufen die Viernheimer Parteien, Kirchen, Institutionen und Vereine auf, sich durch eigene Beiträge an den hiesigen Wochen gegen Rassismus zu beteiligen. Zur Koordinierung der Aktionen bittet der Lenkungskreis um Rückmeldung bis zum 12. März an Gemeindereferent Herbert Kohl von der Initiative „Ich bin ein Viernheimer“ an hkohl@sankt-himi.de oder Telefon 06204/601 15 15. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019