Gemeinsam musizieren

Viernheim.Das Familienbildungswerk (FBW) will Babys spielerisch in die Welt der Klänge einführen. Der Kurs „Musikkiste für Babys“ richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter zwischen drei und 18 Monaten und fördert durch gemeinsames Musizieren die frühkindliche Bildung.

„Gemeinsames Musizieren in dieser frühen Phase spricht Körper, Seele und Gehirn des Kindes an“, heißt es dazu in der Ankündigung des FBW. Durch Lieder, Sprechverse und altersgerechte Bewegungsspiele könnten die Babys zusammen mit ihren Bezugspersonen die eigene Stimme und ihren Körper entdecken sowie Freude daran entwickeln. Einfache Instrumente wie etwa Klanghölzer, Rasseln und Trommeln führen dabei das Kind spielerisch an die Musik heran.

Start im August

Die „Musikkiste für Babys“ beginnt am Donnerstag, 15. August, 9 Uhr, und findet insgesamt an sieben Terminen statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Zudem werden zehn Euro für das Musikset für Babys mit zwei Klanghölzern, einem Tuch und einer Rassel fällig. Trotz der Ferien im FBW bis Sonntag, 4. August, ist eine Anmeldung zu dem Kurs telefonisch unter der Nummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de sowie über die Homepage unter familienbildungswerk.de möglich. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019