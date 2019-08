Gemeinsam musizieren

Viernheim.Den Kurs „Musikkiste für Babys“ bietet das Familienbildungswerk ab Donnerstag, 15. August, an. Eltern mit Babys im Alter von drei bis 18 Monaten sind zum musikalischen Spiel eingeladen. „Gemeinsames Musizieren in dieser frühen Phase spricht Körper, Seele und Gehirn des Kindes an. Durch Lieder, Sprechverse und Bewegungsspiele können die Kleinen zusammen mit ihren Bezugspersonen die eigene Stimme und ihren Körper entdecken und Freude daran entwickeln“, heißt es dazu in der Mitteilung des FBW. Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Rasseln und Trommeln führen die Kinder spielerisch in die Welt der Klänge und an die Musik heran. Der Kurs beginnt am 15. August, um 9 Uhr und geht über sieben Termine. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro, zuzüglich 10 Euro für das Musikset für Babys. Anmeldungen sind per E-Mail an fbw.Viernheim@Bistum-Mainz.de., über die Homepage familienbildungswerk.de oder unter Telefon 06204/92 96 20 möglich. su

© Südhessen Morgen, Montag, 05.08.2019