Gemeinsam schnell

Viernheim.Die Sprintstaffel der Startgemeinschaft (StG) Viernheim erreichte bei den hessischen Hallenmeisterschaften der Aktiven und Jugend U18 in Frankfurt einen guten fünften Platz. Dabei handelte es sich um das erste gemeinsame Ergebnis der beiden Viernheimer Leichtathletik-Vereine seit dem Jahr 2009. Damals wurde die städtische Leichtathletikgemeinschaft aufgelöst.

Eine Woche zuvor war die Generalprobe der 4x200-Meter-Staffel der männlichen Jugend U18 beim Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt noch misslungen. Nun wollten es Lazar Petkovski, Simon Haas, Lukas Gröning (alle TV Viernheim) und Elias Maurer (TSV Amicitia Viernheim) gegen die starke hessische Konkurrenz besser machen. Und sie schafften es tatsächlich an gleicher Stelle, das Staffelholz sicher ins Ziel zu bringen. Maurer überquerte die Ziellinie nach 1:45,70 Minuten.

Dass die Zeit noch ausbaufähig ist, zeigt der überlegene Sieg der StG Gelnhausen/Darmstadt in 1:35,56 Minuten. Günter Schramm, Abteilungsleiter des TSV Amicitia, freute sich dennoch für die Staffel, da sie die Annäherung der beiden Vereine deutlich mache.

Zuvor hatte Elias Maurer bereits über 200 Meter auf sich aufmerksam gemacht. Mit der persönlichen Bestzeit von 23,68 Sekunden sprintete der Sportler des TSV Amicitia auf einen hervorragenden fünften Rang. Über 60 Meter verpasste er das Finale um acht Hundertstelsekunden. Mit seiner Zeit von 7,49 Sekunden und dem elften Platz war Maurer dennoch zufrieden.

Die Starterinnen des TSV Amicitia hatten sich hingegen etwas mehr erhofft. In der weiblichen Jugend U18 erreichte Sila Sönmezcicek die Zwischenrunde. In diesem Lauf steigerte sie sich auf 8,27 Sekunden und kam auf den 18. Rang. Nach einer langwierigen Verletzung schaffte es Sönmezcicek aber noch nicht, wieder an ihre Leistungen aus dem Vorjahr anzuknüpfen.

Technische Probleme

Bei den Frauen hatten Susan Münchenbach und Rebecca Stuth mit technischen Problemen zu kämpfen. Münchenbach fand im Weitsprung keinen konstanten Anlaufrhythmus. Mit 5,38 Metern qualifizierte sie sich zwar als Achte und Letzte für den Endkampf, konnte sich dann jedoch nicht mehr steigern. Stuth kam im Kugelstoßen ebenfalls nicht über den achten Rang hinaus. Mit erzielten 10,95 Metern blieb sie knapp 40 Zentimeter unter ihrer Leistung der Vorwoche.

Am kommenden Wochenende kämpfen die Athletinnen und Athleten der Jugend U16 und U20 um die Landesmeistertitel. Dann werden gleich neun TSV-Starter um vordere Platzierungen kämpfen. Allen voran die Staffel der weiblichen Jugend U20, die als Titelverteidiger nach Hanau fährt. cm

