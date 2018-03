Gemischte Trios überzeugen

Anzeige

Viernheim.Die Serie der Badischen Landesmeisterschaften wurde mit den Wettbewerben der Junioren Einzel und den Trio Wettbewerben der Seniorinnen und Senioren fortgesetzt. Veranstaltungsorte waren die Bahnen in Mannheim und Ludwigshafen, wo zu verschiedenen Zeiten die jeweiligen Vorläufe der verschiedenen Altersklassen ausgetragen wurden. Im Junioren-Wettbewerb war mit neun Startern nur das männliche Geschlecht vertreten, bei den Seniorinnen gelten im Gegensatz zu den Herren keine Altersklassen, dennoch waren nur drei Teams am Start. Die Herren starteten in den Altersklassen A, B und C.

Die Regularien waren bei den Junioren zwei Vorläufe zu jeweils sechs Spielen, die acht Besten zogen in das Finale ein und ermittelten dort ihren Meister und Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft. Bei den Seniorinnen und Senioren standen die Meister nach zwei Starts mit jeweils sechs Spielen fest.

Finaleinzug von Alexander Fromm

Am Junioren Wettbewerb nahmen aus Viernheim David Burckhard, Alexander Fromm, Nicolas Riesner und Eric Schanze teil. Von ihnen schied David Burckhardt mit 1759 Pins bereits nach den beiden Vorrunden aus. Alexander Fromm zog als Letzter in das Finale ein, wo er ebenso scheiterte wie seine Vereinskameraden. Riesner kam mit 3343 Pins auf Rang sechs, Schanze mit 3303 Pins auf Rang sieben, Fromm mit 2696 Pins auf Rang acht. Meister wurde Eric Maier (Inter Mannheim, 3609 Pins) vor Thorsten Schmidt(BSV MA, 2342 Pins)