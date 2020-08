Gerettetes Essen im Angebot

Viernheim.Unzählige Tuben Senf, mehrere Körbe voller Kopfsalat, dazu Nudeln, Obst und Gemüse – der „Fairteiler“ ist gut gefüllt. Die Initiative Foodsharing hat in Viernheim einen Schrank aufgestellt, in dem vor dem Müll gerettete Lebensmittel angeboten werden.

„Drei Jahre hat es gedauert, bis der Schrank hier steht“, erzählt Sonja Filip bei der offiziellen Eröffnung des Fairteilers. Zusammen mit Silvia Bernhardt, Ina Dewald und Klaudia Freund hat sie dieses Projekt für Viernheim vorangetrieben. Ziel von Foodsharing ist es, gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln vorzugehen. „Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder die Ladenschließzeit erreicht ist, dann werden die Lebensmittel eigentlich weggeworfen“, sagt Filip.

Schattiger Standort

Solche Lebensmittel retten die Aktiven von Foodsharing vor der Entsorgung – bislang für das private Umfeld. „Aber da sind die Aufnahmekapazitäten irgendwann erschöpft“, erläutert Sonja Filip, weshalb die Initiative eine öffentliche, frei zugängliche Stelle gesucht habe. Mit der Rückseite des Bürgerhauses ist nun nach langer Suche ein schattiger Standort gefunden. Der passende Schrank wurde nach Wunschmaßen bei Makerspace gezimmert, aufgestellt und bestückt mit den geretteten Lebensmitteln. Bürgermeister Matthias Baaß berichtet, dass der Standort in enger Absprache von Initiative, Stadt und Gesundheitsamt ausgewählt worden sei. „Hygiene hat bei diesem Projekt von Anfang an eine große Rolle gespielt“, betont Baaß. Er hofft, dass die Viernheimer Bürger den Fairteiler so annehmen und nutzen, wie es vorgesehen ist.

Für die Nutzung des Fairteilers gibt es nur wenige Regeln. „Man kann sich einfach herausnehmen, was man braucht, und darf hineinstellen, was noch essbar ist und man selbst nicht verarbeiten kann“, erklärt Sonja Filip. Weil der Fairteiler keine Kühlung besitzt, dürfen keine Waren wie Milch, Joghurt, Butter, Wurst oder Käse zum Teilen hineingelegt werden. Auch Getränke sind nur bedingt geeignet. „Weil der Schrank frei zugänglich ist, sollte kein Alkohol abgestellt werden“, sagt Klaudia Freund. Für Säfte oder Limonaden gelte dies nicht. Die Lebensmittelretter betonen, dass sie mit dem Fairteiler keine Konkurrenz zur Viernheimer Tafel sein wollen – im Gegenteil. „Wir kooperieren mit der Tafel und retten auch die Lebensmittel, die dort nicht verwertet werden konnten“, sagt Sonja Filip.

Foodsharing ist eine Initiative, die sich auf mehrere Bezirke in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufteilt. In dem Bezirk, zu dem auch die Viernheimer Lebensmittelretter gehören, sind über 350 Helfer registriert. „Wir haben Kooperationen mit rund 40 Betrieben“, berichtet Klaudia Freund.

Ein Online-Dienstplan regelt, welche Ehrenamtlichen wann die Waren bei den Unternehmen abholen. Zu den Aufgaben der Foodsaver gehört auch die Überwachung des Fairteilers. Dort wird täglich der Bestand kontrolliert und der hygienische Standard dokumentiert. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.08.2020