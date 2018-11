Gern Futter als Spende

Viernheim.Die Betreuerinnen von Viernheims Streunerkatzen laden ein, auf ihren Adventsbasar unter den stadtweit vielleicht größten, privaten und beleuchteten Weihnachtsbaum in den Hof der Familie Edinger zu kommen. Das Motto lautet „Alles für die Katz“– es gibt viele Weihnachtsgestecke, Kränze sowie Gebinde mit und ohne Katzen- oder Hundemotiv.

Gegen eine kleine Spende können die Besucher Glühwein und Kaffee genießen. Spenden sind auch in Form eines Einkaufsgutscheins von einem Zoogeschäft möglich. Die Initiative versorgt schon Jahren Streunerkatzen (der „Südhessen Morgen“ berichtete). „Wir haben viele kleine Mäulchen zu stopfen und die Tiere ärztlich zu versorgen“, erzählt Beate Edinger. „Darum sind wir für jede Dose Katzenfutter dankbar.“

Der Weihnachtsbasar „Alles für die Katz“ ist am Samstag 24. und Sonntag, 25. November von 10 bis 18 Uhr in der Bertholdus-Pfenningh-Straße 13. Der Erlös ist für das Futter der freilebenden Straßenkatzen bestimmt. Im zu Ende gehenden Jahr wurden laut Edinger etwa 30 Katzen aufgenommen und in gute Hände vermittelt. Über weitere Unterstützer und helfende Hände ist die Privatinitiative dankbar. red/bur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018