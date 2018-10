Gesangstalente aufgepasst

Die Sängerinnen des Frauenchors beim Probewochenende. © Frauenchor

Viernheim.Das vergangene Probenwochenende, welches der Frauenchor zum wiederholten Male in Oberkainsbach im Odenwald bei herrlichstem Spätsommerwetter verbrachte, stand ganz unter dem Eindruck von neu zu erarbeitender Chorliteratur. Das von Hans-Kaspar Scharf arrangierte und umgesetzte Lied „I sing the body electric“ aus dem berühmten Musical „Fame“ verlangte von allen Sängerinnen höchste Konzentration, während zum Beispiel das umgetextete Lied „Frauen“ doch schon etwas leichter von den Lippen kam.

Um auch weiteren Sängerinnen oder auch „Noch-nicht-Sängerinnen“ die Möglichkeit zu geben, einem Chor beizutreten, wird der Frauenchor am kommenden Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr im Pfarr- und Jugendheim St. Marien einen Projektchor gründen, der alle vier Wochen zusammen kommt. Dabei ist weder ein Vorsingen notwendig noch wird ein Vereinsbeitrag erhoben. Gemeinsam mit dem Frauenchor wird der Projektchor ein Repertoire erarbeiten, welches in einem Konzert am 16. Juni 2019 im Vogelpark zum Besten gegeben werden soll.

Gerne können sich interessierte Damen bei der Vorsitzenden Sylvia Thoms, Telefon: 06204/60 72 22, oder ihrer Stellvertreterin Sigrid Haas, Telefon: 0160/9 89 659 40, melden und weitere Auskünfte erbitten. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.10.2018