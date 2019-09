Geschäfte evakuiert

Kirchensanierung

Westfassade verschlingt 350 000 Euro

Silbern glänzt die katholische St. Bartholomäuskirche in Biblis in der Sonne. Grund hierfür ist das Gerüst, das um die Westfassade herum aufgestellt wurde. Dieses ist das sichtbare Zeichen für den Beginn der Sanierungsarbeiten an ...