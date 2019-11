Geschenke für Bedürftige

Viernheim.Die Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUfV) ruft in Kooperation mit dem katholischen Sozialzentrum und dem Jobcenter zu ihrer bereits achten weihnachtlichen Geschenkaktion für Bedürftige auf. Am Donnerstag, 28. November, wird in der Filiale der Sparkasse Starkenburg in der Schulstraße der große Weihnachtsbaum aufgestellt, von dem die Spender bereits am Tag darauf die Wunschzettel pflücken können.

Diesmal sollen 140 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren sowie 60 Senioren von hoffentlich vielen spendierfreudigen Geschäfts- und Privatleuten mit Präsenten im Wert von maximal 30 Euro bedacht werden. Schön verpackt müssen die Weihnachtsgeschenke dann bis Mitte Dezember in der Sparkasse wieder abgegeben werden, denn am Mittwoch, 18. Dezember, findet im katholischen Sozialzentrum die Bescherung für die Kinder statt. Die Senioren erhalten ihre Weihnachtsgeschenke in der Vesperstube des Sozialzentrums.

Die Organisatoren hoffen wieder auf eine rege Beteiligung der Viernheimer Bevölkerung, um damit so viel Weihnachtsfreude wie möglich weitergeben zu können. cao

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.11.2019