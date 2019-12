Geschenke für Bedürftige

Viernheim.An Weihnachten wird nicht nur die Geburt Jesu gefeiert, unterm Tannenbaum werden auch Wünsche wahr. In den Genuss dieser Tradition kommen aber auch hierzulande nicht alle Menschen, einfach weil dazu das Geld fehlt. Abhilfe will das Projekt „Viernheimer Weihnachtsbaum“ der Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUfV) schaffen, in dessen Rahmen nun wieder zahlreiche Kinder aus sozial benachteiligten Familien beschenkt werden. Zuvor wurden auch diesmal wieder bedürftigen Senioren bei zwei Veranstaltungen in der Vesperstufe Wünsche erfüllt. Dabei gab es mit Leckereien gefüllte Geschenktüten und City-Gutscheine im Wert von je 30 Euro.

Die Bescherung der Kinder fand dann im großen Raum des Sozialzentrums statt. Dort lagen Berge von liebevoll verpackten Geschenken, die sich die Kinder gewünscht hatten. Im Vorfeld hatten die Akteure der Initiative zusammen mit den Helfern des Job-Centers, des katholischen Sozialzentrums und der Sparkasse Starkenburg alle Hände voll zu tun, um am Ende in zahlreiche glückliche Kinderaugen blicken zu können. „Das ist immer wieder die schönste Belohnung für unsere Arbeit, die wir gerne machen. Diesmal waren die Wunschzettel noch vor Ablauf der Frist vom Weihnachtsbaum gepflückt worden und es wurden alle Wünsche erfüllt. Dafür herzlichen Dank an die Spender“, zog Karl-Heinz Neumann ein positives Fazit.

Anonyme Spender

Beim Anblick der Geschenke staunten die Kinder nicht schlecht und keiner konnte abwarten, bis die entsprechende Nummer endlich aufgerufen wurde. Auch diesmal verlief die Aktion anonym. Kein Kind wusste, wer der Schenker war und kein Spender wusste, wem er eine große Freude bereitet hatte.

Im Rahmen der kleinen Weihnachtsfeier, bei der St. HiMi-Gemeindereferent Herbert Kohl unter dem Titel „Sternstunde“ für den musikalischen Rahmen sorgte und gemeinsam gesungen wurde, wechselten auch die Pakete den Besitzer. Fast alle Geschenke wurden natürlich gleich im Sozialzentrum geöffnet, was für große Begeisterung sorgte. JR

