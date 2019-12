Geschenke für die Tafel

Viernheim.Die „lebendige Krippe“ mit echten Tieren ist von Samstag, 21. Dezember, bis Sonntag, 5. Januar, wieder an der Michaelskirche aufgebaut. An Heiligabend, 24. Dezember, gibt es um 14 und um 15 Uhr zwei Gottesdienste mit Krippenspiel. Alle Kinder sind eingeladen, ein Geschenk für die Kunden der Viernheimer Tafel mitzubringen. Besonders gut geeignet sind nach Angaben der Pfarrei Windeln sowie haltbare Lebensmittel wie etwa Nudeln, Reis, Öl und Mehl. Die Geschenke können an Heiligabend bei der Krippe abgelegt werden. Größere Kinder können während der Gottesdienste auch ihre „Opferkästchen“ zur Krippe bringen. red

