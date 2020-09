Viernheim.Ein Kurs des Museums lädt am Samstag, 12. September, zu einer Entdeckungsreise in die Geschichte des Spielens und der Spiele ein. Die Veranstaltung findet laut einer Pressemitteilung von 14 bis etwa 16.30 Uhr im Garten der Einrichtung am Berliner Ring 28 statt. Kursleiterin ist Annick Benz. Welche Spiele bevorzugte man in der Antike? Wo wurde im Mittelalter gespielt? Und welche Funktion erfüllen Spiele heute? Diesen und anderen Fragen soll in einem kleinen Vortrag nachgegangen werden. Im Anschluss wird ein eigenes Spiel hergestellt. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an museum@viernheim.de oder unter der Telefonnummer 06204/92 92 071 ist notwendig. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, inklusive Materialkosten. red

