Anzeige

Viernheim.Lange spricht der Clown und Varietékünstler nur durch seinen Körper. Morgen, 28. April, ist Peter Shub mit seiner Show „Für Garderobe keine Haftung – Reloaded“ im Treff im Bahnhof (TiB) zu erleben. Eingeladen von Chaiselongue – Kunst und Soziales, lässt sich der Komiker ab 19.30 Uhr von einer Leine ziehen, an der kein Hund ist. Oder er hängt als Kleiderbügel in einem Mantel so krumm an der Garderobe, dass der Kopf im Mantelinneren fast verschwunden ist. Endlos kann er seinen Arm verlängern oder den schiefen Hals mit dem Krachen eines Plastikbechers wieder geraderücken.

Garderobenständer wird zur Falle

Mit Gesten, Blicken und Zurufen fasziniert Shub sein Publikum. Er spielt nicht nur eine, sondern viele Figuren. Ein Kamerastativ mutiert zur Geliebten, der Garderobenständer wird zur Falle. Gang, Blicke, Rhythmus, Balance – alles passt, alles sitzt. Man hat Spaß an diesem Clown, der mit winzigen Details zeigt, wie Freude, Missgunst oder falsche Fährten entstehen können. Er spricht, er singt, er rezitiert Gedichte, erzählt aus seinem Leben. Oder erzählt er vielleicht doch aus dem Leben des Publikums? Anders als viele, die Banalitäten auswalzen, setzt er auf kunstvolle Komik. red