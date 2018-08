Geschicklichkeit gefragt

Viernheim.Der Lions Club Viernheim sorgt seit vielen Jahren mit seinen Aktivitäten dafür, dass Organisationen und Vereine in der Stadt großzügige Unterstützung erfahren. Die verschiedenen Projekte kommen allen Generationen zugute.

Nun haben Mitarbeiter des Stadtbetriebs auf dem Rovigo-Platz vor der Goetheschule ein Geschicklichkeitsspiel in Edelstahlausführung montiert, bei dem der Benutzer über viel Geduld und koordinative Fähigkeiten verfügen sollte. Es gilt nämlich, drei Metallkugeln durch ein Labyrinth hindurch in drei Löcher zu manövrieren. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Besucher der Innenstadt sind eingeladen, es selbst einmal auszuprobieren.

Damit soll die Möblierung der Viernheimer Fußgängerzone aber noch nicht abgeschlossen sein, weitere Spielgeräte sollen für eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen, kündigt die Stadt an. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018