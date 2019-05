Geschicklichkeit gefragt

Viernheim.Die Tennissaison ist bereits voll im Gange und die Anlage des Tennisclub (TC) Viernheim gefüllt wie lange nicht mehr. Auch die jüngsten Kinder des TC starteten bereits in die Saison. Bei den Medenspielen der U8-Mannschaft (Jahrgang 2011 und jünger) stellten die Kinder zunächst in den Vielseitigkeitsübungen wie Balltransport, Fächerlauf oder Dreisprung ihre Motorik und Geschicklichkeit unter Beweis, um Punkte zu erzielen. Im Anschluss hatten sich die jungen TC-Sportler in der Einzel- und Doppelkonkurrenz mit anderen Teams auf Bezirksebene gemessen.

In diesem Jahr geht der Tennisclub nicht nur erstmals mit zwei Mannschaften an den Start, es läuft auch noch richtig gut. Beide Teams konnten ihre drei Auftaktspiele gewinnen und stehen damit in ihren jeweiligen Gruppen auf Platz eins. Ein toller Erfolg nicht nur für die Kinder, die zum ersten Mal Wettkampfluft schnuppern können, sondern auch für die Jugendtrainer Leonhard und Theodor Marten sowie die tatkräftig mithelfenden Eltern, deren gemeinsames Motto „Spaß am Spiel“ Früchte zu tragen scheint.

Ab nächster Woche sind Lana Juric, Vincent Schlosser, Vincent Wagner, Lia Träger, Ana Stratulat, Henri Bauer, Leon Kotlyarski, Theo Marysko, Amie Fischer, Johanna Rhein, Alessio Indorato, Jonathan Weikert, Hannah Fischer, Mathis und Amelie Gander und Eren Dökmetas wieder im Einsatz. red

