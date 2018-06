Geselligkeit Trumpf beim Erdbeerfest

Anzeige

Viernheim.Ein besonders beliebtes Fest der Viernheimer ist alljährlich das Erdbeerfest des „Gartenbauvereins Am Forst“. Die Anlage mitten in der Natur wird von 140 aktiven Mitgliedern gepflegt. Sie pflanzen auf ihren Parzellen wunderschöne Blumen aber auch Früchte und Gemüse für den täglichen Bedarf.

In kleinen Gartenhäuschen ist Platz für Pausen während der Arbeit, aber auch für Stunden geselligen Beisammenseins.

Dieser Charme der Gartenromantik prägt auch das alljährliche Erdbeerfest. Obwohl an diesem Wochenende auch das große Viernheimer Stadtfest stattfand, kamen doch auch viele Gäste zu den Kleingärtnern und genossen bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen die sprichwörtliche Gastfreundschaft. Schon bei der Eröffnung sorgten drei Musiker aus Mörlenbach für gute Stimmung an den Tischen. Was das Erdbeerfest besonders auszeichnet, ist die außergewöhnliche Bewirtung. So gab es auch diesmal außer den beliebten Würsten und Steaks vom Grill die schon berühmt gewordene Gärtnersuppe mit frischem Gemüse.