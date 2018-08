Geselligkeit und Musik

Anzeige

Viernheim.Das Sommerfest der Lebenshilfe Viernheim wurde trotz Hitze und Schwüle zu einem fröhlichen Familienfest, zu dem viele Gaste kamen. Dieses gesellige Treffen auf dem TSV-Amicitia-Gelände in der Lorscher Straße war schließlich der Auftakt zu den Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Viernheim. Vorsitzender Robert Miltner hieß dazu Menschen mit und ohne Behinderung willkommen. Mitglieder und Freunde feierten mit ihren Schützlingen so eine Art besonderes Familientreffen.

Der Vorstand und viele freiwillige Helfer hatten auf der überdachten Terrasse alles für die Bewirtung und im Stadion alles für heitere Spiele und Wettbewerbe vorbereitet. Doch wegen der extrem schwülen Hitze konnten im Stadion nur kleine Kegelwettbewerbe durchgeführt werden. Dafür war jedoch an den schattigen Tischen umso mehr los. Das Küchenteam am Grill, am Salatbüffet und an der Getränkeausgabe hatte mächtig zu tun.

Jubiläumsprogramm der Lebenshilfe Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Lebenshilfe mit folgenden Veranstaltungen: 10. August: „Weiße Nacht“ im Garten des Johannes-Schrey-Hauses. 1. August: Jahresausflug in den Holiday Park Hassloch (für Mitglieder). 2. September: Teilnahme am Familiensporttag und Volkslauf der IGL. 9. September: 50 Jahre „Deutsche Schlagerparade“ (für Mitglieder). 10. September: Bowlingabend. 18. November: Theateraufführung in der Alten TSV-Halle. 24. November: Festakt 50 Jahre Lebenshilfe Viernheim in der Alten TSV-Halle. 9. Dezember: Nikolausfeier in der Alten TSV-Halle. Verantwortliche Gestalter des Jubiläumsprogramms sind die Mitglieder des Vorstandes: Vorsitzender Robert Miltner, 2. Vorsitzende Karin Hartmann, Kassiererin Margret Schneider, Schriftführerin Nicole Gräff, Beisitzer Peter Ehmann und Sebastian Stanyak. Infos zur Lebenshilfe unter Telefon 06204/78 99 77 und im Internet unter lebenshilfe-viernheim.de H.T.

Zur guten Stimmung trugen anschließend Elvira Siegle mit ihrem Akkordeon und Hans-Günther Schmidt mit seiner Mundharmonika bei. Viele sangen und schunkelten mit. Schließlich bildete die fröhliche Gemeinde eine lange Polonaise. So kann man soziale Kontakte fördern. Es war die ideale Gelegenheit, einander näher kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen unter Behinderten und Nicht-Behinderten. So erfuhren die Gäste Einzelheiten über die vielfachen Aktivitäten der Lebenshilfe mit Sport, Bowling, Musik, und Theater sowie die beliebten Ausflüge und Besichtigungen.