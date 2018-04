Gespräche über Apostelkirche

Anzeige

Viernheim.Zu einer Klausurtagung haben sich der Pfarrgemeinderat Johannes XXIII. und weitere engagierte Gemeindemitglieder getroffen. Die Grundfrage des Workshops war die Fragestellung „Wenn die Apostelkirche wieder offen ist …“. An zwei Tagen beschäftigten sich über 30 Personen in Neustadt an der Weinstraße mit der weiteren Gestaltung der Apostelkirche und über die Gottesdienstordnung. Denn wenn beide Kirchen der Pfarrei wieder geöffnet sind, wird es nur noch einen Priester geben. Ab Sommer hat die Gemeinde keinen Kaplan mehr. Der Umgang mit Notfällen, Beerdigungen, Dienst im Krankenhaus, Anzahl der Eucharistiefeiern an einem Tag wurde daher diskutiert. Thomas Klauder moderierte die Tagung. Dr. Eduard Nagel vom Liturgischen Institut Trier und Johannes Krämer, Baudirektor des Bistums Mainz, vermittelten den Teilnehmern das nötige Wissen, damit Entscheidungen getroffen werden können. „Einfache Lösungen gibt es nicht“, berichtet Pfarrer Dr. Ronald A. Givens von emotionalen Gesprächen. Am Ende stehen jetzt konkrete Ergebnisse, die an Pfingsten vorgestellt werden. su