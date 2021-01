Gesprächskreis Trennung

Viernheim.. Corona-bedingt findet das nächste Treffen des Gesprächskreises „Trennung – Scheidung – Neubeginn“ am Mittwoch, 27. Januar, 17 Uhr, online statt. Geleitet wird die Sitzung von der Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich. Das Angebot richtet sich an Frauen, die sich getrennt haben oder überlegen, dies zu tun. Angesprochen werden sollen folgende Fragen: Was wird mit dem Sorgerecht? Wie sieht es finanziell für mich aus? Wie kann ich Beruf und Kind alleine stemmen? Welche Regelungen sind zu treffen?

Zur Wahrung der Privatsphäre können laut einer Mitteilung nur Personen teilnehmen, die schon einmal in einer Beratung im Gleichstellungsbüro waren oder bereits am Gesprächskreis teilgenommen haben. Es wird um Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 83 64 gebeten. Den Interessierten werden anschließend die Zugangsdaten mitgeteilt. red

Info: Informationen und Termine auf viernheim.de

