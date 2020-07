Gesprächskreis zum Thema Trennung

Viernheim.Am Mittwoch, 22. Juli, findet ab 17 Uhr wieder der offene Gesprächskreis „Trennung-Scheidung-Neubeginn“ unter der Leitung von Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich statt. Aufgrund der corona-bedingten Abstandsregeln wird um Anmeldung bis Montag, 20. Juli, 12 Uhr, per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/988 364 im Gleichstellungsbüro gebeten. Der Gesprächskreis findet bis auf Weiteres in der Cafeteria der Kulturscheune, Wasserstraße 20, statt.

Eine Trennung verändert das Leben und erfordert viel Neuorganisation und die Klärung zahlreicher Fragen. Was wird mit dem Sorgerecht? Wie sieht es finanziell für mich aus? Welche Regelungen sind mit dem Partner zu treffen? Antworten darauf will der Gesprächskreis in einer vertraulichen Atmosphäre liefern, in der sich Betroffene austauschen können. Das Angebot richtet sich an getrennt Lebende oder Geschiedene und an solche, die eine Trennung in Erwägung ziehen. Für Rückfragen steht das Gleichstellungsbüro zur Verfügung. red

