Gesprächsrunde zu Populismus

Viernheim.Mit dem Thema „Populismus“ beschäftigt sich die Gesprächsreihe „Sonntags bei Anton“ mit dem Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt am 23. Februar, 11 bis 13 Uhr, in der Kulturscheune. „Der Ausdruck Populismus hat Konjunktur. Wo man hinblickt, hört man von populistischen Politikern“, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule. „Doch was ist unter Populismus überhaupt zu verstehen? Woran erkennt man ihn? Was kann beziehungsweise soll man dagegen tun?“ Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Teilnehmer bei der Diskussionsrunde. Die Reihe „Sonntags bei Anton“ findet an jedem letzten Sonntag des Monats statt und soll bei Kaffee und Kuchen den Austausch „auf Augenhöhe“ fördern. Die Themen der einzelnen Sitzungen werden von den Teilnehmern selbst festgelegt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos bei der VHS unter Telefon 06204/98 84 01. red

