Gesprengte Blitzer: Kein Urteil in Sicht

Viernheim.. Bundesweite Aufmerksamkeit – insbesondere der Boulevardmedien – erregt hat seinerzeit ein Vorfall in der Silvesternacht 2017/2018 in Viernheim. Dort waren zwischen 0.59 Uhr und 11.13 Uhr zwei „Blitzer“ in der Innenstadt von Unbekannten gesprengt worden: Sachschaden rund 26 000 Euro. Durch die starke Druckwelle wurden die Stahltüren aufgesprengt, die Verkleidungsbleche samt Schrauben aus der

...