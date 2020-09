Gesuchter gefasst

Viernheim.Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Luisenstraße in Viernheim einen 45-jährigen Straftäter festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Das teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt am Mittwoch mit. Auf Nachfrage erklärte die Pressestelle, der Mann sei wegen schweren Diebstahls zu einer Haftstrafe verurteilt gewesen. Als „schwer“ wird ein Diebstahl bezeichnet, wenn der Täter dazu ein Hindernis, etwa ein Schloss, überwinden musste. Der Tatort sei Mannheim gewesen, deshalb habe die Mannheimer Staatsanwaltschaft den Haftbefehl erlassen, sagte die Sprecherin.

Laut Polizeibericht sei der Mann jetzt in einer Haftanstalt, in der er die nächsten 107 Tage bleiben müsse. Er müsse seine Reststrafe absitzen, erklärte die Sprecherin. Der genaue Grund für den Haftbefehl sei ihr nicht bekannt. Möglich wäre, dass der vorzeitig aus der Haft entlassene Mann gegen seine Auflagen verstoßen habe. Der Festgenommene habe keine festen Wohnsitz, habe sich aber häufig in Viernheim aufgehalten. mas

