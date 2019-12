Gewinnnummern am 16. Dezember

Straßenverkehr

Genervt von brüllenden Motoren auf der „Stadtautobahn“

Sie sind genervt. Wütend. Und enttäuscht. Seit Beginn der 1980er Jahre wohnen sie direkt an einer vierspurigen Ortsdurchfahrt. An einer Straße, auf der die Autokolonnen tagsüber nicht abreißen. Und auf der in der Nacht schwere ...